Президентская Олимпиада в Узбекистане: стали известны первые победители по таэквондо WT

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, накануне определились первые победители по таэквондо WT, сообщает пресс-служба НОК.

«В течение дня по таэквондо WT были определены победители и призеры в 10 весовых категориях, а в соревнованиях по боксу состоялись полуфинальные бои», — говорится в сообщении.

Победители.

Таеквондо WT, юноши.

−45 кг:

Исламбек Акчурин (г. Ташкент).

Искандер Мадрейимов (Республика Каракалпакстан).

Умид Тожибоев (Ташкентская область).

Бахтиёр Фатхулла (г. Ташкент).

−51 кг:

Асадбек Самандаров (г. Ташкент).

Жахонгир Каримбоев (Джизак).

Асилхон Собиржонов (Ташкентская область).

Шерозбек Дадабоев (Фергана).

−59 кг:

Жасур Каримов (Ташкентская область).

Азизбек Муродов (Фергана).

Амирхон Умиров (Ташкентская область).

Мухаммадризо Мансуров (г. Ташкент).

−68 кг:

Омадбек Отабеков (г. Ташкент).

Жахонгир Серикбаев (г. Ташкент).

Фаррух Иброхимов (Фергана).

Сардор Хакимов (Бухара).

−78 кг:

Бобурбек Тоштемиров (г. Ташкент).

Шерхон Бахтиёров (Фергана).

Озодбек Рисбеков (Ташкентская область).

Наимжон Болтаев (Бухара).

Девушки.

−42 кг:

Мардона Хусниддинова (Наманган).

Асаль Фахриддинова (г. Ташкент).

Чарос Абсаматова (Сурхандарья).

Шаббона Суюнбоева (Джизак).

−46 кг:

Раббония Русланова (Республика Каракалпакстан).

Зухра Муродхонова (г. Ташкент).

Мубина Акбаралиева (Фергана).

Диёра Исматова (г. Ташкент).

−52 кг:

София Хан (г. Ташкент).

Мохинур Жумабоева (г. Ташкент).

Муштарий Баходирова (Фергана).

Рушана Равшанова (Бухара).

−59 кг:

Жасмина Абдукаримова (Кашкадарья).

Шахзода Бозорбоева (Республика Каракалпакстан).

Ойдина Мирзажонова (Наманган).

Мохинур Рустамова (Хорезм).

−68 кг:

Мубина Бобосаидова (г. Ташкент).

Одина Абдухалилова (Джизак).

Рухшона Хайдарова (Кашкадарья).

Нозима Рустамова (Ташкентская область).

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3×3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.

Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.