Президентская Олимпиада в Узбекистане: стали известны первые победители по таэквондо WT

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, накануне определились первые победители по таэквондо WT, сообщает пресс-служба НОК.
«В течение дня по таэквондо WT были определены победители и призеры в 10 весовых категориях, а в соревнованиях по боксу состоялись полуфинальные бои», — говорится в сообщении.
Победители.
Таеквондо WT, юноши.
−45 кг:
Исламбек Акчурин (г. Ташкент).
Искандер Мадрейимов (Республика Каракалпакстан).
Умид Тожибоев (Ташкентская область).
Бахтиёр Фатхулла (г. Ташкент).
−51 кг:
Асадбек Самандаров (г. Ташкент).
Жахонгир Каримбоев (Джизак).
Асилхон Собиржонов (Ташкентская область).
Шерозбек Дадабоев (Фергана).
−59 кг:
Жасур Каримов (Ташкентская область).
Азизбек Муродов (Фергана).
Амирхон Умиров (Ташкентская область).
Мухаммадризо Мансуров (г. Ташкент).
−68 кг:
Омадбек Отабеков (г. Ташкент).
Жахонгир Серикбаев (г. Ташкент).
Фаррух Иброхимов (Фергана).
Сардор Хакимов (Бухара).
−78 кг:
Бобурбек Тоштемиров (г. Ташкент).
Шерхон Бахтиёров (Фергана).
Озодбек Рисбеков (Ташкентская область).
Наимжон Болтаев (Бухара).
Девушки.
−42 кг:
Мардона Хусниддинова (Наманган).
Асаль Фахриддинова (г. Ташкент).
Чарос Абсаматова (Сурхандарья).
Шаббона Суюнбоева (Джизак).
−46 кг:
Раббония Русланова (Республика Каракалпакстан).
Зухра Муродхонова (г. Ташкент).
Мубина Акбаралиева (Фергана).
Диёра Исматова (г. Ташкент).
−52 кг:
София Хан (г. Ташкент).
Мохинур Жумабоева (г. Ташкент).
Муштарий Баходирова (Фергана).
Рушана Равшанова (Бухара).
−59 кг:
Жасмина Абдукаримова (Кашкадарья).
Шахзода Бозорбоева (Республика Каракалпакстан).
Ойдина Мирзажонова (Наманган).
Мохинур Рустамова (Хорезм).
−68 кг:
Мубина Бобосаидова (г. Ташкент).
Одина Абдухалилова (Джизак).
Рухшона Хайдарова (Кашкадарья).
Нозима Рустамова (Ташкентская область).
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3×3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.