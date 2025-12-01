Госстандарт запретил продавать китайские снеки в Беларуси из-за опасных добавок. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
В некоторых из китайских снегов Huang Peng Fei от производителя Pingjiang Benwei Food Co., Ltd применялись недопустимые пищевые добавки. Они не отвечают требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза.
Речь идет про подсластитель цикламовая кислота (Е952), антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316). Указанные добавки применялись в закусках со вкусами лобстера, креветки и яйца, краба. А в закусках со вкусом рыбы был выявлен антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316).
Популярные китайские снеки запрещены к продаже в Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.
При этом на упаковке снеков не было надписи «с сахаром (сахарами) и подсластителем (подсластителями)», энергетическая ценность не была указан в джоулях. По результатам проверки были приняты меры по ограничению ввоза и продажи данных снеков в Беларуси. Вместе с тем было прекращено действие выданного на продукцию документа об оценке соответствия. Поставщику необходимо изъять остатки снеков для утилизации или же вывоза за пределы страны.
