Госстандарт запретил продавать китайские снеки в Беларуси из-за опасных добавок

При этом на упаковке снеков не было надписи «с сахаром (сахарами) и подсластителем (подсластителями)», энергетическая ценность не была указан в джоулях. По результатам проверки были приняты меры по ограничению ввоза и продажи данных снеков в Беларуси. Вместе с тем было прекращено действие выданного на продукцию документа об оценке соответствия. Поставщику необходимо изъять остатки снеков для утилизации или же вывоза за пределы страны.