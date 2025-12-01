Жителю Татарстана дали 6 лет колонии за хищение 5 млн рублей в Омске

По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемый предложил знакомому «инвестиционную» сделку: якобы он поможет приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и специальные противогазы, в фильтрах которых содержится драгоценный металл — палладий. Потерпевший, поверив, перевел ему более 5 миллионов рублей. Однако ни машины, ни противогазов так и не получил.