Жителю Татарстана дали 6 лет колонии за хищение 5 млн рублей в Омске

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 37-летнему жителю Республики Татарстан. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемый предложил знакомому «инвестиционную» сделку: якобы он поможет приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и специальные противогазы, в фильтрах которых содержится драгоценный металл — палладий. Потерпевший, поверив, перевел ему более 5 миллионов рублей. Однако ни машины, ни противогазов так и не получил.
После преступления мужчина скрылся в Казани, где совершил еще два аналогичных мошенничества и уже отбывает наказание по другому приговору.
В суде он частично признал вину, пояснив, что придумал историю с автомобилем и противогазами специально, чтобы завладеть деньгами. Часть средств — 550 тысяч рублей — он добровольно вернул потерпевшему.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мошеннику 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и обязал полностью возместить ущерб в размере 5 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
