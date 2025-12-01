Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ботсаду Алматы нашли редкий «ведьмин орех»

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы решила познакомить аудиторию с удивительным растением, которое опровергает правило, что они цветут только весной, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Гамамелис виргинский цветет с сентября по декабрь. За необычно позднее цветение его нередко называют «ведьмин орех» или «волшебный орешник».

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) — кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

Стоит уточнить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.

К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии — они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

В Главном ботаническом саду Алматы гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.

14 октября 2025 года мы рассказывали, что новый режим работы Ботсада вызвал недовольство горожан.