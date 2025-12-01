В Ботсаду Алматы нашли редкий «ведьмин орех»

Гамамелис виргинский цветет с сентября по декабрь. За необычно позднее цветение его нередко называют «ведьмин орех» или «волшебный орешник».
Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) — кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.
Стоит уточнить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.
К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.
На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии — они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.
В Главном ботаническом саду Алматы гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.
