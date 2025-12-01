Львица в бразильском зоопарке убила проникшего в ее вольер мужчину

В зоопарке на северо-востоке Бразилии львица смертельно ранила молодого человека. Об этом сообщает CartaCapital.
По данным издания, 19-летний посетитель перелез через ограждение высотой более шести метров в зоопарке Arruda Camara в Жуан-Песоа и самостоятельно спустился в вольер хищницы.
Правоохранительные органы выясняют причины инцидента и обстоятельства, которые привели к трагедии, передает журнал.
До этого медведь напал на жительницу японской префектуры Акита, которая отправилась в горы собирать грибы. Останки 79-летней женщины обнаружили утром 3 ноября.
До этого более сотни обезьян сбежали из приюта в районе Муанг таиландской провинции Лопбури. Они бродили по улицам, врывались в дома и штурмовали полицейский участок, местным правоохранителям пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток.
В Индии стая из 20 обезьян напала и нанесла множественные ранения 67-летнему жителю деревни Рамнатха Чаудхе. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным.