ВЦИОМ предупредил о риске исчезновения сотни малых городов России

Сотни малых городов России находятся под угрозой исчезновения из-за активного оттока населения. Исследование ВЦИОМ показывает, что молодые люди массово покидают эти территории, старшее поколение сокращается, а новые жители не приезжают. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Аналитики подчёркивают, что причиной является не только экономический фактор, но и недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, а также отсутствие позитивных жизненных перспектив.

Интересно, что в городах-миллионниках 53% молодёжи смотрит в будущее с надеждой, тогда как в малых городах этот показатель составляет лишь 33%. Прогнозы урбанизации предсказывают сокращение населения вне крупных городов на 36% к 2030 году.

Ранее Life.ru сообщал, что каждый пятый житель России (20%) выражает недоверие к результатам социологических опросов, тогда как большинство (63%) склонны доверять таким исследованиям. Такие данные представил Аналитический центр ВЦИОМ по итогам серии опросов, проведённых среди 1600 совершеннолетних россиян.

