ВЦИОМ предупредил о риске исчезновения сотни малых городов России

Аналитики подчёркивают, что причиной является не только экономический фактор, но и недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, а также отсутствие позитивных жизненных перспектив.
Интересно, что в городах-миллионниках 53% молодёжи смотрит в будущее с надеждой, тогда как в малых городах этот показатель составляет лишь 33%. Прогнозы урбанизации предсказывают сокращение населения вне крупных городов на 36% к 2030 году.
Ранее Life.ru сообщал, что каждый пятый житель России (20%) выражает недоверие к результатам социологических опросов, тогда как большинство (63%) склонны доверять таким исследованиям. Такие данные представил Аналитический центр ВЦИОМ по итогам серии опросов, проведённых среди 1600 совершеннолетних россиян.
