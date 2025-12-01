ВЦИОМ предупредил о риске исчезновения сотни малых городов России

Интересно, что в городах-миллионниках 53% молодёжи смотрит в будущее с надеждой, тогда как в малых городах этот показатель составляет лишь 33%. Прогнозы урбанизации предсказывают сокращение населения вне крупных городов на 36% к 2030 году.