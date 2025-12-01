Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона с центром над юго-востоком европейской России. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В утренние часы местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс один — плюс три градуса. По области от нуля до плюс четырех градусов», — рассказал Леус.