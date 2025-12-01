Умер один из известных тренеров ФК «Кайрат» — Кирилл Кекер

Как передает пресс-служба 4-кратных чемпионов Казахстана, это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба.
«Глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы “Кайрата” и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить».Заявление ФК «Кайрат».
В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду «желто-черных».
В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.
На днях казахстанская спортивная журналистика потеряла свою коллегу — Дилю Ибрагимову.