Умер один из известных тренеров ФК «Кайрат» — Кирилл Кекер

1 декабря 2025 года в возрасте 46-ти лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» — Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба 4-кратных чемпионов Казахстана, это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба.

«Глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы “Кайрата” и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить».Заявление ФК «Кайрат».

В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду «желто-черных».

В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

На днях казахстанская спортивная журналистика потеряла свою коллегу — Дилю Ибрагимову.