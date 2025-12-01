Топ-5 главных новостей в Молдове 1 декабря 2025: Власти ПАС — это «диаспора наоборот», приехавшие в Молдову заработать; почему наступил худший момент для авиаполетов жителей Молдовы; в первый день зимы в&nbs

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 1 декабря 2025:
1. Молдавская политэлита — «диаспора наоборот»: В Молдову приезжают работать вахтовым методом, деньги отсылают за границу, а потом возвращаются домой, в Европу и в США.
2. Худший момент для полетов для жителей Молдовы: Решение Airbus стало причиной отмены тысяч рейсов по всему миру.
3. Всего +6 градусов и дожди: Каким будет первым зимний день в Молдове — что говорят синоптики.
4. Самый большой в мире торт «Шапка Гугуцэ» испекли в Кишиневе: Длина — 6 метров, вес — больше полутонны, — кому достался десерт.
5. Компенсации — это не повод для гордости, а самый настоящий позор властям, которые не могут обеспечить достойный уровень жизни гражданам Молдовы: Каждая третья семья в стране не в состоянии оплачивать коммуналку.
