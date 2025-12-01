Ричмонд
Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 1 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 1 декабря 2025:

1. Молдавская политэлита — «диаспора наоборот»: В Молдову приезжают работать вахтовым методом, деньги отсылают за границу, а потом возвращаются домой, в Европу и в США.

2. Худший момент для полетов для жителей Молдовы: Решение Airbus стало причиной отмены тысяч рейсов по всему миру.

3. Всего +6 градусов и дожди: Каким будет первым зимний день в Молдове — что говорят синоптики.

4. Самый большой в мире торт «Шапка Гугуцэ» испекли в Кишиневе: Длина — 6 метров, вес — больше полутонны, — кому достался десерт.

5. Компенсации — это не повод для гордости, а самый настоящий позор властям, которые не могут обеспечить достойный уровень жизни гражданам Молдовы: Каждая третья семья в стране не в состоянии оплачивать коммуналку.

ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.

Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).

Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.

Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).