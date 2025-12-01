Цифровая карта семьи в Казахстане: кому приходят SMS от 1414 и что с ними делать

«В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным “электронным уведомителем” граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса».Пресс-служба МТСЗН РК.