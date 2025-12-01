Установлено, что регулярные тренировки лучше защищают кости и суставы

Учёные отмечают, что утренние занятия дополнительно стимулируют светочувствительные центры мозга, подавая организму сигнал к пробуждению и активируя систему, отвечающую за работу костей и суставов. Суточные циклы фиксируются не только в сердце или жировых клетках, но и в межпозвонковых дисках и хрящах, а их нарушение связано с повышенной вероятностью заболеваний.