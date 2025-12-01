Установлено, что регулярные тренировки лучше защищают кости и суставы

Учёные из Манчестерского университета установили: физическая активность приносит больше пользы для опорно-двигательной системы, если заниматься ею ежедневно в одно и то же время. Эксперименты показали, что стабильный режим помогает укреплять кости и хрящи.
Исследования на грызунах выявили: нерегулярная нагрузка нарушает работу суточных ритмов и может приводить к повреждениям тканей. Когда животные выполняли упражнения по установленному графику, их биологические механизмы синхронизировались с активностью, что снижало риск травм.
Учёные отмечают, что утренние занятия дополнительно стимулируют светочувствительные центры мозга, подавая организму сигнал к пробуждению и активируя систему, отвечающую за работу костей и суставов. Суточные циклы фиксируются не только в сердце или жировых клетках, но и в межпозвонковых дисках и хрящах, а их нарушение связано с повышенной вероятностью заболеваний.
Авторы считают, что особенно важен стабильный график тренировок для пожилых людей и пациентов с артритом. Постоянная умеренная нагрузка помогает замедлить потерю костной массы и снижает риск переломов. В дальнейшем планируется проведение исследований на людях, чтобы уточнить оптимальное время занятий для поддержки здоровья суставов.
Читайте также: Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве.