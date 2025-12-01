Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря

«Объекты на дне мы зафиксировали и нанесли на карту, но окончательный вывод можно будет сделать только после раскопок, которые запланированы на следующие полевые сезоны. Площадь участка исследований этого года составила 6130 квадратных метров. По данным полевой описи, за этот сезон был найден 151 предмет», — рассказал Букатов.