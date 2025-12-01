Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря

Протяженный каменный развал был обнаружен экспедицией музея-заповедника «Херсонес Таврический» восемь лет назад на затопленном участке археологического памятника, однако предварительные исследования сооружения начались в 2025 году. По новым данным, постройка может быть частью оборонительной системы древнего города.
«После трехлетнего перерыва специалисты отдела подводной археологии смогли вернуться к работам в акватории херсонесского городища в Карантинной бухте, где, предположительно, располагался порт. Возможно, этот каменный развал окажется частью оборонительных сооружений города — тогда у нас будет более четкое представление о системе обороны города», — рассказала заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» по научной работе Лариса Седикова.
По словам заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатова, археологические находки из шурфовок в районе вала относятся к позднеантичному периоду (I-V века нашей эры) и византийскому периоду (V-XIII века нашей эры), на это указывают многочисленные осколки керамических изделий, фрагменты мраморной архитектурной детали и известняковой поилки для скота.
На первом этапе работ специалисты музея создали модель объекта на основе анализа снимков и донной электротомографии — метода, позволившего заглянуть под слой водорослей и грунта, которыми покрыта постройка. Кроме того, рельеф дна и остатки каменных строительных материалов на нем были изучены методами гидроакустики, добавили в музее.
Изучаемый участок имеет длину около 23 метров, шириной до 10 метров с перепадом высот более двух метров.
«Объекты на дне мы зафиксировали и нанесли на карту, но окончательный вывод можно будет сделать только после раскопок, которые запланированы на следующие полевые сезоны. Площадь участка исследований этого года составила 6130 квадратных метров. По данным полевой описи, за этот сезон был найден 151 предмет», — рассказал Букатов.