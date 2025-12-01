Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце 1 декабря произошла сильная вспышка

Новая вспышка вошла в пятёрку самых сильных выбросов, произошедших на Солнце с начала 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце рано утром по московскому времени 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Декабрь начался сильной вспышкой. В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным сведениям, её мощность составила Х1,95 баллов. Пик выделения энергии наблюдался в 05:49 мск. Леус уточнил, что это событие вошло в пятёрку самых сильных солнечных вспышек, произошедших с начала января.

Специалист также заявил о близкой к нулю вероятности того, что указанный выброс окажет влияние на Землю. Он пояснил, что вспышка произошла над областью на Солнце, которая находится далеко от линии, ведущей к нашей планете.

Напомним, 29 ноября Институт прикладной геофизики сообщил, что за сутки на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности M. Астроном, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с aif.ru рассказал о том, что очередные солнечные выбросы повлияют на самочувствие людей.