На Солнце 1 декабря произошла сильная вспышка

Вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце рано утром по московскому времени 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Декабрь начался сильной вспышкой. В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х», — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным сведениям, её мощность составила Х1,95 баллов. Пик выделения энергии наблюдался в 05:49 мск. Леус уточнил, что это событие вошло в пятёрку самых сильных солнечных вспышек, произошедших с начала января.
Специалист также заявил о близкой к нулю вероятности того, что указанный выброс окажет влияние на Землю. Он пояснил, что вспышка произошла над областью на Солнце, которая находится далеко от линии, ведущей к нашей планете.
Напомним, 29 ноября Институт прикладной геофизики сообщил, что за сутки на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности M. Астроном, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с aif.ru рассказал о том, что очередные солнечные выбросы повлияют на самочувствие людей.