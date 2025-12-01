Улицы Красноярска засияют уже сегодня

В праздничном режиме заработают все светодиодные конструкции вдоль дорог. Для зданий предусмотрен особый праздничный режим подсветки, который раскрасит их фасады и архитектурные элементы яркими цветами, дополнит цветовыми переливами и динамическими эффектами мерцания, отличаясь от привычной иллюминации. Такие световые режимы предусмотрены для Вантового и Коммунального мостов, здания филармонии и домов на улице Гладкова. Здание Краевой филармонии и Музейный центр «Площадь Мира» традиционно украсят конструкции с элементами видеопроекции.