Улицы Красноярска засияют уже сегодня

Новогодняя иллюминация будет радовать красноярцев с 26 декабря по 15 января, а также дополнительно 18 и 19 января — на Крещение.
В праздничном режиме заработают все светодиодные конструкции вдоль дорог. Для зданий предусмотрен особый праздничный режим подсветки, который раскрасит их фасады и архитектурные элементы яркими цветами, дополнит цветовыми переливами и динамическими эффектами мерцания, отличаясь от привычной иллюминации. Такие световые режимы предусмотрены для Вантового и Коммунального мостов, здания филармонии и домов на улице Гладкова. Здание Краевой филармонии и Музейный центр «Площадь Мира» традиционно украсят конструкции с элементами видеопроекции.
В этом году, в рамках подготовки к 400-летию города, световые элементы появятся на новых участках вдоль дорог, включая улицу Дубровинского и въезд на Николаевский мост, сообщает администрация города Красноярска.