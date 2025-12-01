Ричмонд
Улицы Красноярска засияют уже сегодня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начинают включать светящиеся деревья и другие новогодние конструкции, создавая особое праздничное настроение в популярных местах для прогулок.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Новогодняя иллюминация будет радовать красноярцев с 26 декабря по 15 января, а также дополнительно 18 и 19 января — на Крещение.

В праздничном режиме заработают все светодиодные конструкции вдоль дорог. Для зданий предусмотрен особый праздничный режим подсветки, который раскрасит их фасады и архитектурные элементы яркими цветами, дополнит цветовыми переливами и динамическими эффектами мерцания, отличаясь от привычной иллюминации. Такие световые режимы предусмотрены для Вантового и Коммунального мостов, здания филармонии и домов на улице Гладкова. Здание Краевой филармонии и Музейный центр «Площадь Мира» традиционно украсят конструкции с элементами видеопроекции.

В этом году, в рамках подготовки к 400-летию города, световые элементы появятся на новых участках вдоль дорог, включая улицу Дубровинского и въезд на Николаевский мост, сообщает администрация города Красноярска.