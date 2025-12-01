Психолог Бояринова оценила последнее странное видео Ирины Усольцевой

Напомним, семью Усольцевых два месяца ищут сотни волонтеров и спасателей, но не найдено никакого следа. Версий того, что могло случиться с семьей, очень много от побега за границу до мистики. Однако недавно появилось новое предположение об их убийстве, о чем подробнее писал krsk.aif.ru.