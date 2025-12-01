Психолог Бояринова оценила последнее странное видео Ирины Усольцевой

Психолог Светлана Бояринова посмотрела последнее видео Ирины Усольцевой, на котором женщина покачивается под необычную песню Татьяны Поклад «На горе калина», и прокомментировала поведение пропавшей aif.ru.
«Я вижу человека, которая рисуется и показывает себя, впрочем это нормально для блогера, кем она является. Музыка тоже соответствует тематике ее занятий — духовные практики, раскрытие женственности. У Ирины ощущается усталость, опустошенность, отсутствие энергии. В камеру она улыбается, но внутри грустит, возможны и слезы где-то на заднем плане», — сказала журналистам Светлана Бояринова.
Но, по словам специалиста, из видео не видно ничего, что указывало бы на плохой конец, например суицид. Все выглядит обычно и будто Ирина ждала события, которое ей действительно нравится.
Напомним, семью Усольцевых два месяца ищут сотни волонтеров и спасателей, но не найдено никакого следа. Версий того, что могло случиться с семьей, очень много от побега за границу до мистики. Однако недавно появилось новое предположение об их убийстве, о чем подробнее писал krsk.aif.ru.