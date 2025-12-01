«Режиссеры экспериментируют с формами»: в Красноярске стартовал Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC

28 ноября в Большом зале Дома кино состоялось торжественное открытие III Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC. На церемонии присутствовали режиссеры, члены жюри и гости фестиваля.
В этом году фестиваль получил более 500 заявок из 55 стран. В программу вошли 37 картин из 15 стран — от Канады до Чили, от Нидерландов до Ирана. Зрителей ждут российские премьеры и шесть мировых.
«Мы нашей командой очень старались, готовили для вас много сюрпризов. Фестиваль растет, — рассказал руководитель фестиваля Николай Бем. — В этом году у нас новые площадки: не только Дом кино, но и “Синема Парк” и креативный кластер “Квадрат”. Особенно рад, что много фильмов из Сибири. Я хочу обратить особое внимание на то, что после каждого показа запланировано обсуждение с создателями картин или отборщиками фестиваля. Вы сможете задать вопросы режиссерам, понять их замысел, узнать о творческом процессе. Документальное кино — это в первую очередь про опыт, и нам важен ваш отклик, ваше мнение о каждом фильме».
«Когда открывается прием заявок, ты еще не знаешь настроение фестиваля. Оно собирается постепенно, как пазл. В этом году все три конкурсные программы открывают новые двери в жанр кинодокументалистики. Режиссеры экспериментируют с формами, применяя жанры художественного кино к документальным историям. У нас есть и мелодрамы, и социальные комедии, и фильмы-притчи, и детективный триллер. За каждым фильмом из всех 37 стоит чей-то голос, стоит человек, стоят чьи-то горящие глаза. Это те люди, которые фильмы выбрали, их заметили, предложили в программу, и вот теперь мы можем их посмотреть здесь», — отметила Кристина Даурова, программный директор фестиваля.
Открывающим фильмом программы стал чешский фильм «Жизнестойкость» режиссера Томаша Элшика — детективный триллер о глубокой связи человека со всем живущим на планете. Перед началом показа зрителей поприветствовал автор фильма.
В жюри международного конкурса Фестиваля вошли: режиссер Алексей Вахрушев, звукорежиссер Нелли Тюнина и продюсер Азат Хакимов. Короткий метр и российскую программу оценивают: режиссер Ольга Аверкиева, продюсер Константин Нафиков и искусствовед Андрей Сокульский. Впервые введено зрительское жюри из красноярских профессионалов: директор Дома кино Лариса Антропова, фотограф Александр Купцов, креативный продюсер Павел Стабров, киноблогер Мария Козлова и киновед Максим Конарев.
Фестиваль представил новые призы — тактильные статуэтки «Ветки» из сибирского тополя работы красноярского мастера Бориса Потребы. Название символично: на скандинавских языках «ветки» означает «лодки».
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ. Партнерами этого года стали: телеканал «Прима», сайт «Город Прима», радио «Красноярск Главный», журнал «Сеанс», портал «Культура24», информационное агентство Newslab и сообщество «Провинциальный киношник». Значительный вклад в организацию вносят Сибирский федеральный университет (СФУ) и его научно-образовательный центр «Институт киноиндустрии». Среди друзей фестиваля — краевое государственное автономное учреждение культуры «Енисей кино», отель «Novotel Красноярск Центр» и бар «Knedlík».
До 7 декабря красноярцы смогут увидеть лучшие документальные работы года, пообщаться с режиссерами и стать частью уникального культурного события.