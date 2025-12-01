«Режиссеры экспериментируют с формами»: в Красноярске стартовал Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC

«Мы нашей командой очень старались, готовили для вас много сюрпризов. Фестиваль растет, — рассказал руководитель фестиваля Николай Бем. — В этом году у нас новые площадки: не только Дом кино, но и “Синема Парк” и креативный кластер “Квадрат”. Особенно рад, что много фильмов из Сибири. Я хочу обратить особое внимание на то, что после каждого показа запланировано обсуждение с создателями картин или отборщиками фестиваля. Вы сможете задать вопросы режиссерам, понять их замысел, узнать о творческом процессе. Документальное кино — это в первую очередь про опыт, и нам важен ваш отклик, ваше мнение о каждом фильме».