В Приангарье зарегистрировали почти 1200 человек с диагнозом ВИЧ с начала года

IrkutskMedia, 1 декабря. За девять месяцев 2025 года на территории Приангарья зарегистрировали 1 175 новых пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция. В общей сложности в Иркутской области проживает 33 337 ВИЧ-инфицированных, подлежащих диспансерному наблюдению, в том числе 349 детей до 14 лет. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой — 89,1%.