В Приангарье зарегистрировали почти 1200 человек с диагнозом ВИЧ с начала года

В общей сложности в регионе проживает 33 337 ВИЧ-инфицированных.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 декабря. За девять месяцев 2025 года на территории Приангарья зарегистрировали 1 175 новых пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция. В общей сложности в Иркутской области проживает 33 337 ВИЧ-инфицированных, подлежащих диспансерному наблюдению, в том числе 349 детей до 14 лет. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой — 89,1%.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, специалисты напоминают, что ВИЧ — длительно текущая инфекционная болезнь, развивающаяся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Наиболее простой и доступный способ узнать свой ВИЧ-статус — сдать кровь и определить в ней наличие антител к вирусу.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области число новых пациентов с ВИЧ-инфекцией уменьшилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель соответствует общероссийскому тренду снижения заболеваемости.