Омские пожарные за сутки потушили пять возгораний и выезжали на четыре ДТП

За минувшие сутки омские огнеборцы ликвидировали пять пожаров и четыре раза выезжали на помощь при дорожно-транспортных происшествиях.
Одно из возгораний произошло в селе Могильно-Посельское Большереченского района — там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 49 квадратных метров. Огонь потушили в 22:58 силами шести спасателей и двух единиц техники.
В Называевске огонь охватил баню (12 кв. м). Открытое горение ликвидировали в 22:39 — также шестью пожарными и двумя машинами.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины всех возгораний.
Главное управление МЧС по Омской области напоминает: большинство пожаров можно предотвратить. Для этого достаточно соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять внимательность и не пренебрегать элементарными мерами предосторожности.
Ранее мы писали, что в Омске сегодня случился пожар в пассажирском автобусе.