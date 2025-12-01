Ричмонд
Омские пожарные за сутки потушили пять возгораний и выезжали на четыре ДТП

Среди ликвидированных пожаров — горевшие баня в Называевске и заброшенное здание в Большереченском районе.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки омские огнеборцы ликвидировали пять пожаров и четыре раза выезжали на помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

Одно из возгораний произошло в селе Могильно-Посельское Большереченского района — там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 49 квадратных метров. Огонь потушили в 22:58 силами шести спасателей и двух единиц техники.

В Называевске огонь охватил баню (12 кв. м). Открытое горение ликвидировали в 22:39 — также шестью пожарными и двумя машинами.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины всех возгораний.

Главное управление МЧС по Омской области напоминает: большинство пожаров можно предотвратить. Для этого достаточно соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять внимательность и не пренебрегать элементарными мерами предосторожности.

Ранее мы писали, что в Омске сегодня случился пожар в пассажирском автобусе.