Кардиолог Гаглошвили рассказал о влиянии кофе на показатели давления

Кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, как кофе влияет на показатели, полученные при измерении артериального давления. Об этом он рассказал на YouTube-канале.
Гаглошвили отметил, что обычно не рекомендуется пить кофе перед проверкой артериального давления, однако этот вопрос вызывает много споров. Врач одобряет употребление соответствующего напитка и разрешает его своим пациентам.
По словам специалиста, натуральный зерновой кофе не оказывает влияния на показатели тонометра у людей с гипертонией. Он также добавил, что за полчаса до измерения давления следует воздержаться от курения и отказаться от энергетических напитков.
Ранее врач-гинеколог Зара Марянян рассказала о безопасной суточной норме кофе. По ее словам, взрослому человеку следует выпивать не более 400 миллиграммов этого напитка в день. Она также отметила, что беременным женщинам следует ограничить потребление кофеина до 250 мг в сутки.
Кроме того, кофеин может помешать усвоению препаратов для лечения некоторых заболеваний. Фармацевт Дипа Камдар рассказала, какие лекарства нельзя сочетать с кофе.