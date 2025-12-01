В МЧС Самары будут использовать нейросеть для расследования пожаров

В МЧС Самарской области в будущем смогут применять нейросеть, которая поможет быстрее расследовать причины пожаров. Этот всероссийский проект презентовали на Конгрессе молодых ученых в Сириусе, рассказали МЧС.
«Проект находится на этапе пилотного тестирования и обучается на фотографиях и протоколах реальных пожаров», — уточнила пресс-служба ведомства.
Разработчики рассчитывают, что в будущем нейросеть будет создавать описание места ЧП за секунды. Сейчас на такую работу уходит до часа. Освободившееся время дознаватели могут использовать для опроса свидетелей, выяснения причин пожара