В МЧС Самары будут использовать нейросеть для расследования пожаров

В Самарской области могут применять ИИ в работе МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Самарской области в будущем смогут применять нейросеть, которая поможет быстрее расследовать причины пожаров. Этот всероссийский проект презентовали на Конгрессе молодых ученых в Сириусе, рассказали МЧС.

«Проект находится на этапе пилотного тестирования и обучается на фотографиях и протоколах реальных пожаров», — уточнила пресс-служба ведомства.

Разработчики рассчитывают, что в будущем нейросеть будет создавать описание места ЧП за секунды. Сейчас на такую работу уходит до часа. Освободившееся время дознаватели могут использовать для опроса свидетелей, выяснения причин пожара и т. д.