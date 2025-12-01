Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить публикации СМИ о якобы преднамеренном убийстве выживших после удара по катеру в Карибском бассейне.
The Washington Post утверждала, что в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет якобы приказал уничтожить всех людей на борту катера, перевозившего наркотики, и нанести второй удар по двум выжившим.
Трамп отметил, что пока не знает, действительно ли это произошло, и намерен разобраться в ситуации. Он добавил, что Хегсет утверждает: приказа убить выживших не давал.
Американский лидер подчеркнул, что лично не поддерживал бы подобный второй удар и не хотел бы, чтобы такое происходило. Все свои комментарии Трамп дал журналистам на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон, отметив, что расследование еще предстоит, передает ТАСС.
В СМИ ранее появилась информация, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера Николаса Мадуро.
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить обмен разведывательной информацией со спецслужбами Соединенных Штатов. Такое решение он принял на фоне ударов ВМС США по катерам в Карибском море.