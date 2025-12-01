В Иркутске открылся первый форум регионов России и Монголии

В центре внимания участников — вопросы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, перспективы интеграции на евразийском пространстве, а также развитие туристических связей. Деловая программа включает пленарное заседание и серию панельных дискуссий, посвященных раскрытию потенциала двустороннего партнерства и роли регионов в интеграционных процессах.