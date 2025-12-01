В Иркутске открылся первый форум регионов России и Монголии

В Иркутске 1 декабря начал работу первый форум регионов России и Монголии, который продлится до 2 декабря. Мероприятие призвано стать новой площадкой для укрепления двустороннего сотрудничества, пишет «Интерфакс».
Организаторами форума выступили Министерство экономического развития РФ, Министерство экономики и развития Монголии, МИД Монголии и администрация Иркутской области.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев, выступая на открытии, подчеркнул значимость события: «Новый форум регионов России и Монголии — это масштабное и значимое мероприятие, которое призвано укрепить взаимодействие между нашими странами, развить новые направления торгово-промышленного сотрудничества».
В центре внимания участников — вопросы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, перспективы интеграции на евразийском пространстве, а также развитие туристических связей. Деловая программа включает пленарное заседание и серию панельных дискуссий, посвященных раскрытию потенциала двустороннего партнерства и роли регионов в интеграционных процессах.
Ключевыми событиями форума станут биржа контактов деловых кругов с участием около 40 монгольских и порядка 100 российских компаний, заседание Российско-Монгольского делового совета и масштабная выставка предприятий регионов двух стран.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске приступила к работе новый генконсул КНР Лю Юй.