В Иркутске открылся первый форум регионов России и Монголии

Мероприятие призвано стать новой площадкой для укрепления двустороннего сотрудничества.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске 1 декабря начал работу первый форум регионов России и Монголии, который продлится до 2 декабря. Мероприятие призвано стать новой площадкой для укрепления двустороннего сотрудничества, пишет «Интерфакс».

Организаторами форума выступили Министерство экономического развития РФ, Министерство экономики и развития Монголии, МИД Монголии и администрация Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев, выступая на открытии, подчеркнул значимость события: «Новый форум регионов России и Монголии — это масштабное и значимое мероприятие, которое призвано укрепить взаимодействие между нашими странами, развить новые направления торгово-промышленного сотрудничества».

В центре внимания участников — вопросы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, перспективы интеграции на евразийском пространстве, а также развитие туристических связей. Деловая программа включает пленарное заседание и серию панельных дискуссий, посвященных раскрытию потенциала двустороннего партнерства и роли регионов в интеграционных процессах.

Ключевыми событиями форума станут биржа контактов деловых кругов с участием около 40 монгольских и порядка 100 российских компаний, заседание Российско-Монгольского делового совета и масштабная выставка предприятий регионов двух стран.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске приступила к работе новый генконсул КНР Лю Юй.