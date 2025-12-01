Прокуратура проверит информацию о задержках зарплаты у строителей моста в Омске

Прокуратура Омской области начала проверку по фактам нарушения трудовых прав строителей, занятых на ремонте моста им. 60-летия ВЛКСМ. Поводом послужили публикации в соцсетях, где 30 ноября появилось сообщение о приостановке работ с 1 декабря из-за невыплаты заработной платы.
По данным источника, 60 рабочих на объекте у телецентра имеют задолженность по зарплате, а еще 30 человек уже покинули стройку в Муромцево. Выплата аванса задерживается с 15 ноября, и в ответ на это строители провели встречу на объекте, после которой заявили о намерении не выходить на работу.
Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям работодателя на предмет соблюдения норм трудового законодательства. В случае подтверждения нарушений будет применён комплекс мер прокурорского реагирования, включая представления и иски в защиту прав граждан.
