Прокуратура проверит информацию о задержках зарплаты у строителей моста в Омске

По данным источника, 60 рабочих на объекте у телецентра имеют задолженность по зарплате, а еще 30 человек уже покинули стройку в Муромцево. Выплата аванса задерживается с 15 ноября, и в ответ на это строители провели встречу на объекте, после которой заявили о намерении не выходить на работу.