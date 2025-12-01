Овечкин в очередной раз поразил Америку, сотворив волшебство на льду

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой и голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 8-й минуте Овечкин ассистировал Тому Уилсону, который открыл счёт. Во втором периоде Уилсон оформил дубль. В концовке матча сам Овечкин забросил свою 909-ю шайбу в лиге, установив окончательный результат. У хозяев отличился Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 14 бросков из 18.
В текущем сезоне Овечкин набрал 26 очков в 28 матчах. С учётом игр плей-офф его общий показатель достиг 986 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки ему остаётся 30 голов.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции, имея 32 очка. «Айлендерс» с 29 очками идут девятыми. В ближайших матчах 2 декабря «Кэпиталз» проведут встречу на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Айлендерс» примут «Тампа-Бэй».
