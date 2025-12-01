Овечкин в очередной раз поразил Америку, сотворив волшебство на льду

На 8-й минуте Овечкин ассистировал Тому Уилсону, который открыл счёт. Во втором периоде Уилсон оформил дубль. В концовке матча сам Овечкин забросил свою 909-ю шайбу в лиге, установив окончательный результат. У хозяев отличился Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 14 бросков из 18.