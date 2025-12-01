Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии у гражданина отобрали земельный участок: на это была веская причина

В Чишминском районе Башкирии вернули в государству земельный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии прокуратура через суд вернула государству земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщают прокуроры, Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии в прошлом году предоставило гражданину земельный участок для сельхозиспользования площадью свыше трех гектаров.

Прокуратура отметила нарушение закона: земельные участки из государственной собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства могут предоставляться гражданам в размере, не превышающем 2,5 гектара.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании договора аренды недействительным и возврате земельного участка в государственную собственность. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

— В настоящее время решение суда исполнено, — заявили в надзорном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.