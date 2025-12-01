В Башкирии у гражданина отобрали земельный участок: на это была веская причина

В Чишминском районе Башкирии прокуратура через суд вернула государству земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как сообщают прокуроры, Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии в прошлом году предоставило гражданину земельный участок для сельхозиспользования площадью свыше трех гектаров.
Прокуратура отметила нарушение закона: земельные участки из государственной собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства могут предоставляться гражданам в размере, не превышающем 2,5 гектара.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании договора аренды недействительным и возврате земельного участка в государственную собственность. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
— В настоящее время решение суда исполнено, — заявили в надзорном ведомстве.
