Юные хоккеисты СШ «Олимпия» одержали две победы в домашних матчах первенства СФО

Спортсмены дважды одолели команду «Авангард-Новосибирск», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В первом матче, состоявшемся 29 ноября, игра завершилась со счетом 4:3 в пользу иркутских хоккеистов. На следующий день, 30 ноября, СШ «Олимпия» продемонстрировала уверенную игру и одержала победу со счетом 6:1.
Матчи собрали многочисленных болельщиков. Среди зрителей был вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.
«Такие победы вдохновляют и показывают, что у иркутского хоккея есть будущее. Мы гордимся нашими юными спортсменами и будем продолжать их поддерживать», — отметил Сергей Кладов.
Победы в домашних матчах позволили СШ «Олимпия» укрепить свои позиции в турнирной таблице первенства СФО.