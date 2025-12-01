Бронежилет со съемными противоосколочными экранами разработан в Беларуси

Экспериментальный образец бронежилета «Пластун-Б» разработали в инициативном порядке специалисты предприятия «Кидма тек». В состав, кроме всех элементов базового бронежилета «Пластун-Б», также входит модуль для быстрой смены бронеэлементов в зависимости от воинской специальности или же боевой задачи. В комплект дополнительно входят грудные и спинные противоосколочные экраны (Бр1, С2).