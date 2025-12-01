Ричмонд
Бронежилет со съемными противоосколочными экранами разработан в Беларуси

Госкомвоенпром сказал, что в Беларуси разработали бронежилет со съемными противоосколочными экранами.

Источник: Комсомольская правда

Бронежилет со съемными противоосколочными экранами разработан в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

В ведомстве обратили внимание, что экспериментальный образец бронежилета «Пластун-Б» со съемными противоосколочными экранами, который был разработан в инициативном порядке специалистами предприятия «Кидма тек», отличается повышенной площадью защиты от осколков.

Экспериментальный образец бронежилета «Пластун-Б» разработали в инициативном порядке специалисты предприятия «Кидма тек». В состав, кроме всех элементов базового бронежилета «Пластун-Б», также входит модуль для быстрой смены бронеэлементов в зависимости от воинской специальности или же боевой задачи. В комплект дополнительно входят грудные и спинные противоосколочные экраны (Бр1, С2).

Госкомвоенпром сказал, что в Беларуси разработали бронежилет со съемными противоосколочными экранами. Фото: телеграм-канал Госкомвоенпрома Беларуси.

«Общая площадь противоосколочной защиты “Пластун-Б” со съемными противоосколочными экранами выросла до 86,32 дм2», — заметили в Госкомвоенпроме.

Ранее Минобороны Беларуси заявило, что Евросоюз не скрывает подготовку к войне, а также добавило, что республика готова к диалогу с НАТО ради безопасности в Европе.

