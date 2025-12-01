В Екатеринбурге с 1 декабря меняется схема расчета оплаты за тепло

Также ограничения предельной цены за тепло были зафиксированы властями Свердловской области. Исходя из указа, с 2025 по 2029 год цену за отопление будут планомерно повышать, пока она не достигнет среднего уровня по стране. В первом полугодии тариф повысится до 66,34% от предельной цены.