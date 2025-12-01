В Екатеринбурге с 1 декабря меняется схема расчета оплаты за тепло

В Екатеринбурге с 1 декабря вступают в силу изменения предельного уровня цены на тепло. Постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области подписано председателем РЭК Владимиром Гришановым.
Теперь цена за одну гигакалорию не будет превышать 4,7 тысячи рублей. Такая цена сохранится до 30 сентября 2026 года.
Также ограничения предельной цены за тепло были зафиксированы властями Свердловской области. Исходя из указа, с 2025 по 2029 год цену за отопление будут планомерно повышать, пока она не достигнет среднего уровня по стране. В первом полугодии тариф повысится до 66,34% от предельной цены.
Власти Екатеринбурга объяснили повышение цен на ЖКУ необходимостью модернизации инфраструктуры.
— Справедливые тарифы должны покрывать реальные затраты на производство услуг. Это даст возможность модернизировать системы теплоснабжения и водопровода, заменять старые трубы и предотвращать аварии, — сообщил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко на форуме «Города России».
С его слов, в 2024 году в городе заменили только 87 километров сетей, хотя ранее обновляли вдвое больше. По его мнению, это связано с ростом цен на стройматериалы и нехваткой рабочих.