Раскрыто, что с 2026 года связь в РФ переведут на отечественные сим-карты

Минцифры подготовило проект приказа, который обяжет операторов связи с сентября 2026 года закупать только российские сим-карты. Новые требования связаны с использованием отечественного программного обеспечения, криптографии и производственных мощностей на территории страны. Документ уже размещён для обсуждения.
По данным министерства, операторы должны постепенно перейти на отечественные модули USIM. Приказ устанавливает технические параметры, включая требования к российской операционной системе, генерации криптографических ключей на территории РФ и подтверждению промышленного происхождения по правилам ПП РФ 719. Также карты должны соответствовать нормам обязательного подтверждения связи по ПП РФ 1387.
Использование зарубежных USIM, закупленных до вступления приказа в силу, ограничиваться не будет, кроме сетей пятого поколения. Для 5G действуют требования ФСБ: аутентификация должна проводиться исключительно российскими средствами криптозащиты. Это автоматически исключает участие иностранных производителей.
Отраслевые эксперты отмечают, что сейчас критерии признания сим-карт российскими до конца не определены. Большинство компаний применяет импортные чипы, которые стоят дешевле отечественных. В реестрах пока присутствуют лишь несколько российских операционных систем и ограниченное число производителей карт.
Представители отрасли считают, что приказ способен повысить безопасность связи и ускорить технологическую независимость. В то же время переходный период потребует синхронизации нормативных актов, в том числе обновления ПП РФ 719, которое пока не принято.
Производители заявляют о готовности выпускать значительные объёмы продукции. Однако на рынке сохраняются сомнения, что к 1 сентября 2026 года операторы смогут полностью отказаться от импорта: серийного отечественного чипа для массового сегмента пока нет. Некоторые специалисты допускают промежуточный вариант — гибридные USIM, собранные из импортных комплектующих с применением российской криптографии.
Операторы связи сообщают, что уже увеличивают долю отечественных закупок. Однако окончательный переход к полностью российским сим-картам потребует развития производства чипов и стабильного спроса внутри страны.
