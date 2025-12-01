Раскрыто, что с 2026 года связь в РФ переведут на отечественные сим-карты

Производители заявляют о готовности выпускать значительные объёмы продукции. Однако на рынке сохраняются сомнения, что к 1 сентября 2026 года операторы смогут полностью отказаться от импорта: серийного отечественного чипа для массового сегмента пока нет. Некоторые специалисты допускают промежуточный вариант — гибридные USIM, собранные из импортных комплектующих с применением российской криптографии.