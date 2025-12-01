Французский чиновник восемь лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании

Расследование начали после жалобы одного из коллег чиновника. В 2018 году он сообщил, что чиновник пытался сфотографировать ноги другой госслужащей. В компьютере обвиняемого была найдена таблица «Эксперименты», в которой он фиксировал дозы мочегонного и их влияние на женщин. За девять лет его действий пострадали более 240 женщин, передает издание.