Французский чиновник восемь лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании

Во Франции начали расследование в отношении чиновника Министерства культуры Кристиана Негре. Его обвиняют в издевательствах над сотнями женщин. Об этом случае сообщили в The Guardian.
Чиновник отвечал за отбор кандидатов на различные вакансии в министерстве. Перед собеседованиями он предлагал женщинам напитки, в которые тайно добавлял мочегонные препараты. После этого он уводил их на улицу, подальше от туалетов.
Пострадавшие рассказывали, что они испытывали тремор, потливость, головокружение и сильное желание воспользоваться туалетом. Когда женщины просили остановить собеседование, чтобы сходить в уборную, чиновник отказывал им. В итоге некоторые из них были вынуждены справлять нужду прямо перед ним, испытывая стыд и унижение.
Расследование начали после жалобы одного из коллег чиновника. В 2018 году он сообщил, что чиновник пытался сфотографировать ноги другой госслужащей. В компьютере обвиняемого была найдена таблица «Эксперименты», в которой он фиксировал дозы мочегонного и их влияние на женщин. За девять лет его действий пострадали более 240 женщин, передает издание.
