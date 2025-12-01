Три пингвина Гумбольдта переехали из Приморского океанариума в Казань

Ранее из Приморского океанариума 13 пингвинов Гумбольдта отправились на «ПМЖ» в Казань и Москву. Популяция редких птиц за семь лет увеличилась в океанариуме с 14 до 60 особей. Теперь их можно увидеть не только во Владивостоке, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, а теперь — и в Казани.