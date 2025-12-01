Три пингвина Гумбольдта переехали из Приморского океанариума в Казань

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Три пингвина Гумбольдта переехали из Приморского океанариума во Владивостоке в Казань, птицы уже адаптировались к новому месту, сообщает приморское учреждение.
«Полетели наши птички в Казань! Три пингвина Гумбольдта совершили большое трехдневное путешествие из Владивостока в Казань», — говорится в сообщении.
Пингвины прибыли в Казанский океанариум поздно вечером и сразу же адаптировались. Переведенные в вольер, они тут же начали плавать, а на кормлении охотно поедали мойву и кильку.
В вольере уже обитали два пингвина. Новые птицы в первые дни держались обособленно от местных, ограничиваясь лишь редкими перекличками. Однако, спустя четыре дня, все пингвины объединились, не проявляя разницы между приезжими и коренными. Как отметили в океанариуме, питаются хорошо, чувствуют себя бодро и выглядят счастливыми.
Ранее из Приморского океанариума 13 пингвинов Гумбольдта отправились на «ПМЖ» в Казань и Москву. Популяция редких птиц за семь лет увеличилась в океанариуме с 14 до 60 особей. Теперь их можно увидеть не только во Владивостоке, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, а теперь — и в Казани.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдтав в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. В Приморском океанариуме эти пингвины содержатся с 2018 года, они прибыли из Словакии, где были выведены в неволе. В учреждении они начали размножаться.