Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область расчеты беспилотников полугражданской организации «Украинский легион». По данным российских силовых структур, противник продолжает увеличивать число таких подразделений, чтобы сдерживать продвижение группировки «Север».
— Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области с целью сдержать продвижение группировки «Север». Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации «Украинский легион», — сказал собеседник ТАСС.
ВСУ проводят масштабную перегруппировку, концентрируя до 10 тысяч военнослужащих в Сумской области. Но, тем не менее, ВСУ терпят неудачи на всех участках фронта. Президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции заявил, что украинским военным придется сворачивать фронт, если ситуация, подобная той, что произошла под Купянском, повторится в других регионах.
Кроме того, глава государства добавил, что только в октябре ВСУ потеряли до 47 тысяч человек, в то время как ВС РФ наступают по всем направлениям, продвигаясь вглубь позиций ускоренными темпами.