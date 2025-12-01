Главные новости к утру 1 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 декабря 2025.
Трамп объяснил, почему «закрыл» небо над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предупреждение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой связано с недружелюбием республики. О том, что воздушное пространство над соседней страной нельзя использовать авиакомпаниям, он объявил 29 ноября. Власти республики отвергли заявление и обратились к ООН.
НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов по РФ
Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью СМИ, что альянс рассматривает возможность нанесения упреждающих ударов в качестве «оборонительных действий» на якобы агрессию России. По его словам, сейчас принятию такого решения препятствуют юридические тонкости. Командование военного блока намерено устранить барьер.
Конгресс США проверит данные об убийстве выживших в Карибском бассейне
Конгресс США инициировал разбирательства после того, как стало известно, что американские военные намеренно убили людей, выживших после атаки на катер в Карибском бассейне. Удар по судну, на котором находились 11 человек, был нанесен ВС США 2 сентября. После первого выстрела двое остались в воде и цеплялись за обломки. Их ликвидировали вторым ударом.
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь выбрал словом 2025 года «рейджбейт» (rage bait). Таким образом эксперты официально предложили называть намеренно провокационный онлайн-контент, который используют, чтобы повысить популярность того или иного источника в интернете. Слово образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка).
В России начали действовать новые правила утильсбора на авто
С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Базовая ставка теперь зависит от мощности двигателя. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил сохраняется.