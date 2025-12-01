Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 1 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 декабря 2025.

Трамп объяснил, почему «закрыл» небо над Венесуэлой

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предупреждение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой связано с недружелюбием республики. О том, что воздушное пространство над соседней страной нельзя использовать авиакомпаниям, он объявил 29 ноября. Власти республики отвергли заявление и обратились к ООН.

НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов по РФ

Источник: Reuters

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью СМИ, что альянс рассматривает возможность нанесения упреждающих ударов в качестве «оборонительных действий» на якобы агрессию России. По его словам, сейчас принятию такого решения препятствуют юридические тонкости. Командование военного блока намерено устранить барьер.

Конгресс США проверит данные об убийстве выживших в Карибском бассейне

Источник: Reuters

Конгресс США инициировал разбирательства после того, как стало известно, что американские военные намеренно убили людей, выживших после атаки на катер в Карибском бассейне. Удар по судну, на котором находились 11 человек, был нанесен ВС США 2 сентября. После первого выстрела двое остались в воде и цеплялись за обломки. Их ликвидировали вторым ударом.

Оксфордский словарь назвал слово года

Источник: AP 2024

Оксфордский словарь выбрал словом 2025 года «рейджбейт» (rage bait). Таким образом эксперты официально предложили называть намеренно провокационный онлайн-контент, который используют, чтобы повысить популярность того или иного источника в интернете. Слово образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка).

В России начали действовать новые правила утильсбора на авто

Источник: Reuters

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Базовая ставка теперь зависит от мощности двигателя. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил сохраняется.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше