Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета 1 декабря

В Петербурге пользователи столкнулись со сбоями в работе мобильной связи. Жители города жалуются, что у них не открываются сайты и не работают приложения. Проблемы наблюдаются у абонентов разных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.
Сбои могут быть связаны с утренними событиями в Ленинградской области. 1 декабря в 4:21 губернатор Александр Дрозденко объявил воздушную тревогу из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В течение двух часов над регионом работала система противовоздушной обороны, в результате чего над Киришским районом было уничтожено четыре БПЛА.
— В 6:34 угроза была снята, жертв и разрушений нет, — писал глава Ленобласти.
Работа систем защиты воздушного пространства часто сопровождается временным ухудшением мобильной связи. Операторы обычно восстанавливают стабильную работу в течение нескольких часов после отбоя тревоги. К слову, следить за новостями всегда можно на сайте «КП-Петербург», мы в «белом» списке.