Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета 1 декабря

Ранним утром в Ленобласти уничтожили четыре беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге пользователи столкнулись со сбоями в работе мобильной связи. Жители города жалуются, что у них не открываются сайты и не работают приложения. Проблемы наблюдаются у абонентов разных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбои могут быть связаны с утренними событиями в Ленинградской области. 1 декабря в 4:21 губернатор Александр Дрозденко объявил воздушную тревогу из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В течение двух часов над регионом работала система противовоздушной обороны, в результате чего над Киришским районом было уничтожено четыре БПЛА.

— В 6:34 угроза была снята, жертв и разрушений нет, — писал глава Ленобласти.

Работа систем защиты воздушного пространства часто сопровождается временным ухудшением мобильной связи. Операторы обычно восстанавливают стабильную работу в течение нескольких часов после отбоя тревоги. К слову, следить за новостями всегда можно на сайте «КП-Петербург», мы в «белом» списке.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше