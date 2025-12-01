Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета 1 декабря

Сбои могут быть связаны с утренними событиями в Ленинградской области. 1 декабря в 4:21 губернатор Александр Дрозденко объявил воздушную тревогу из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. В течение двух часов над регионом работала система противовоздушной обороны, в результате чего над Киришским районом было уничтожено четыре БПЛА.