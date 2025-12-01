В ИГУ создали инклюзивную среду для студентов с нарушениями зрения

«Создание комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья — это очень важная работа. Иркутский государственный университет многое сделал в этом направлении, в том числе благодаря инициативе самих студентов и победе своих проектов во всероссийском конкурсе молодежных проектов “Росмолодёжь. Гранты. Вузы” (18+). Проект “Дружелюбный университет” примечателен не только тем, что создает условия для особой категории студентов по удобному формату использования ими всех доступных ресурсов, но и тем, что помогает им в адаптации и взаимодействии со студенческим сообществом», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.