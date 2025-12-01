В ИГУ создали инклюзивную среду для студентов с нарушениями зрения

IrkutskMedia, 1 декабря. В административных и учебных корпусах Иркутского государственного университета завершается реализация проекта «Дружелюбный университет» (0+). Инициатива, поддержанная грантовой программой Росмолодёжь. Гранты, стартовала в 2024 году и стала шагом к созданию доступной и комфортной среды для студентов с нарушениями зрения. Вуз внедрил систему тактильной навигации, организовал обучающие и спортивные мероприятия и расширил инфраструктуру для инклюзивного обучения, сообщает пресс-служба облправительства.
Первые результаты проекта заметны уже сейчас: в административном корпусе установлены 120 умных NFC-стикеров — рельефных тактильных меток, расположенных на удобной высоте и помогающих незрячим и слабовидящим людям безопасно ориентироваться в пространстве. На входе студенты получают информацию о возможности навигации по меткам, после чего ориентируются с помощью смартфона: достаточно поднести устройство к стикеру, и система выдаёт голосовую подсказку о точке нахождения, маршруте к аудиториям, запасным выходам и другим объектам. Для озвучивания используется голос искусственного интеллекта, что делает инструкции максимально естественными и удобными.
Такие же метки появились в отделении гуманитарно-эстетического факультета Педагогического института, в корпусе Института социальных наук и на геологическом факультете.
«Создание комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья — это очень важная работа. Иркутский государственный университет многое сделал в этом направлении, в том числе благодаря инициативе самих студентов и победе своих проектов во всероссийском конкурсе молодежных проектов “Росмолодёжь. Гранты. Вузы” (18+). Проект “Дружелюбный университет” примечателен не только тем, что создает условия для особой категории студентов по удобному формату использования ими всех доступных ресурсов, но и тем, что помогает им в адаптации и взаимодействии со студенческим сообществом», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В рамках проекта прошли и практические мероприятия: для слабовидящих и незрячих горожан организовали соревнования с полосой препятствий, где участники смогли показать, как современные технологии помогают им ориентироваться в городской среде, используя лишь смартфон.
В 2025 году университет стал одним из победителей всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты. Вузы». На реализацию десяти социально значимых инициатив вуз получил 17,3 млн рублей, а сами проекты рассчитаны на два года.
Напомним, в Иркутске образовательный комплекс «Лесной» реализует инновационный проект по инклюзивному образованию для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Шесть учеников с аутизмом уже четыре года успешно обучаются в специально оборудованном ресурсном классе, созданном при поддержке Фонда президентских грантов.