Возлюбленная начальника полиции в США отравила его и спрятала на складе

В июле в Балашихе задержали 25-летнего местного жителя, который на протяжении полугода травил родителей сильнодействующими химикатами. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что от рук отравителя погиб его лучший друг. Также его жертвами могли стать еще пять человек. Что известно о хладнокровном серийном отравителе и зачем он это делал — в материале «Вечерней Москвы».