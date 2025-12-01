За сутки в Ростовской области ликвидированы семь пожаров

В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. В понедельник, 1 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман, а на севере области — гололедно-изморозевые явления, что потребует от водителей повышенной осторожности. Ветер восточный, 6−11 м/с, с порывами до 14 м/с.