За сутки в Ростовской области ликвидированы семь пожаров

В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали последствия двух ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 30 ноября, подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Для устранения последствий и спасения людей к местам ЧП было направлено 164 человека личного состава и 41 единица специальной техники.

В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. В понедельник, 1 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман, а на севере области — гололедно-изморозевые явления, что потребует от водителей повышенной осторожности. Ветер восточный, 6−11 м/с, с порывами до 14 м/с.

