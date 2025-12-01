Ричмонд
Axios: вопрос границ стал главной темой напряженных переговоров Украины и США

Территориальный вопрос стал самым напряженным в диалоге между делегациями США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры Украины и США в Майами были посвящены вопросу будущей границы с Россией. Об этом сообщили изданию Axios два украинских чиновника, участвовавших в сложных пятичасовых переговорах.

Американская сторона, по данным источников, считает, что Киеву для заключения мира придется пойти на территориальные уступки. При этом Россия настаивает на контроле над всем Донбассом.

Встреча прошла в гольф-клубе Shell Bay. После общего обсуждения стороны продолжили диалог в узком составе, где основным вопросом стала линия разграничения.

Украинскую делегацию возглавлял советник по нацбезопасности Рустем Умеров. Со стороны США участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер.

По словам украинских чиновников, переговоры были напряженными, но конструктивными. Умеров после встречи отметил прогресс в сближении позиций по вопросам безопасности и суверенитета. Теперь Уиткофф отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

