Axios: вопрос границ стал главной темой напряженных переговоров Украины и США

Переговоры Украины и США в Майами были посвящены вопросу будущей границы с Россией. Об этом сообщили изданию Axios два украинских чиновника, участвовавших в сложных пятичасовых переговорах.
Американская сторона, по данным источников, считает, что Киеву для заключения мира придется пойти на территориальные уступки. При этом Россия настаивает на контроле над всем Донбассом.
Встреча прошла в гольф-клубе Shell Bay. После общего обсуждения стороны продолжили диалог в узком составе, где основным вопросом стала линия разграничения.
Украинскую делегацию возглавлял советник по нацбезопасности Рустем Умеров. Со стороны США участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер.
По словам украинских чиновников, переговоры были напряженными, но конструктивными. Умеров после встречи отметил прогресс в сближении позиций по вопросам безопасности и суверенитета. Теперь Уиткофф отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным.