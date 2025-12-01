В Самаре меняют механизмы комплексной застройки территорий

Механизмы комплексной застройки территории в Самаре будут менять. Напомним, что в целом они действуют уже несколько лет и работают по следующему принципу: потенциальные застройщики могут выиграть аукционы на целые кварталы со старыми домами, они обязаны расселить жильцов и обеспечить новый микрорайон инфраструктурой.
Летом 2025 года в Самаре утвердили новые подходы к градостроительной политике и КРТ. Власти рассчитывают, что это поможет модернизировать инфраструктуру и упорядочить сами механизмы застройки.
Проекты комплексного развития территорий планируют реализовать в Кинельском и Волжском районах. Здесь хотят построить более 400 тысяч квадратных метров комфортного жилья.