В Самаре меняют механизмы комплексной застройки территорий

Механизмы комплексной застройки территории в Самаре будут менять. Напомним, что в целом они действуют уже несколько лет и работают по следующему принципу: потенциальные застройщики могут выиграть аукционы на целые кварталы со старыми домами, они обязаны расселить жильцов и обеспечить новый микрорайон инфраструктурой.