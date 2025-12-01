Знаменитая гостиница «Талион» на Невском проспекте закрылась спустя 20 лет работы

Эксперты полагают, что уход «Талиона» не окажет значительного влияния на других игроков, так как его аудитория уже давно распределилась между другими флагманскими отелями в центре города. Будущее исторического здания теперь связано с деловой сферой: участники рынка ожидают, что новый собственник перепрофилирует комплекс в премиальный бизнес-центр, однако в «Сенаторе» планы пока не комментируют.