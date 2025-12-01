Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Мясников раскрыл, в каком возрасте лучше всего рожать

Доктор объяснил, почему не стоит затягивать с рождением детей.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников в видеорубрике «О наболевшем» назвал возраст, в котором женщине лучше всего рожать детей.

Он отметил, что сейчас очень часто женщина решает завести ребенка только к 40 годам, когда шансы родить уже крайне низки.

«В 20 лет мы еще дети. В 25 лет мы только учимся. В 30 решаем, за кого выйти замуж. Выйдя замуж, до 35 лет красиво тусуемся», — пояснил врач.

По его словам, женщина думает, что у нее всегда есть шанс на эко. Мясников отметил, что до 35 лет успешно заканчиваются 40−45% эко, в 38−40 лет — только 20%-25%. а после 45 лет шанс уже крайне мал.

Мясников напомнил, что с годами яйцеклеток у женщины становится меньше. При этом 30% яйцеклеток бракованные. Они несут генетические отклонения. С возрастом их количество увеличивается.

«Женщина до 30 лет могут рожать достаточно легко. После 30-ти кривая резко идет вниз. К 40-ка женщина уже не родит», — подчеркнул Мясников.

Ранее доктор Мясников объяснил, на что обращать внимание в анализе крови.