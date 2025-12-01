В России разработали более экологичную технологию сгорания угля

«Система электровоспламенения пылеугольного топлива представляет собой источник питания, который имеет следующие характеристики: напряжение около 10 кВ, частота переменного тока от 10 до 40 кГц. Напряжение подается на электронные блоки, установленные в горелочном устройстве. Между электронными блоками, которые представляют собой медные цилиндры, образуется электрический разряд из переменного тока с вышеназванной частотой. За счет физико-химических свойств, образующихся в этом электрическом разряде, удается воздействовать на коренную зону пылеугольного факела — он воспламеняется и устойчиво сгорает», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Дениса Синельникова.