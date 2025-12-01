В России разработали более экологичную технологию сгорания угля

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали технологию воспламенения пылеугольного топлива без добавления мазута, которая позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и обеспечит более полное сгорание угля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Одним из остаточных продуктов переработки нефти является мазут. Как побочный продукт раньше он был одним из самых экономичных видов топлива для котлов, промышленных печей, но с увеличением глубины переработки нефти фактически перестал быть бесплатным топливом. Кроме того, при сжигании мазута в атмосферу выделяется множество вредных веществ. Соответственно, перед разработчиками стояла задача — произвести растопку пылеугольного котла без использования высокореакционного топлива, в основном мазута.
«Система электровоспламенения пылеугольного топлива представляет собой источник питания, который имеет следующие характеристики: напряжение около 10 кВ, частота переменного тока от 10 до 40 кГц. Напряжение подается на электронные блоки, установленные в горелочном устройстве. Между электронными блоками, которые представляют собой медные цилиндры, образуется электрический разряд из переменного тока с вышеназванной частотой. За счет физико-химических свойств, образующихся в этом электрическом разряде, удается воздействовать на коренную зону пылеугольного факела — он воспламеняется и устойчиво сгорает», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Дениса Синельникова.
Технология основана на воздействии электрической дуги высокого напряжения и высокой частоты на пылевоздушную смесь. Она обеспечивает воспламенение при растопке котлов, а также может использоваться в плазменных системах для предварительной обработки топлива с целью повышения эффективности сжигания и улучшения экологических показателей. «Благодаря электровоспламенению уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, таких как сажа, сернистый газ и оксиды азота», — отметили в вузе.
Сейчас ведется внедрение данной технологии на территории Республики Казахстан, где используются низкореакционные, забаластированные угли. Они дешевые, но содержат до 50% балласта, то есть негорючих веществ, и их очень тяжело сжигать. Как отмечает ученый, подтверждена возможность воспламенения таких углей. Кроме этого, внедрение технологии планируется в городах Сибири.