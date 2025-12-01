Почти 1000 человек погибли из-за обрушившихся на Юго-Восточную Азию штормов

Мощные штормы, обрушившиеся на Юго-Восточную Азию, стали причиной гибели около тысячи человек. Основной удар стихии пришелся на Индонезию и Шри-Ланку, сообщает Jakarta Post.
На индонезийском острове Суматра погибли 442 человека, а в Шри-Ланке число жертв достигло 334. В Таиланде от удара стихии скончались 169 человек.
Глава индонезийского агентства по ЧС Сухарианто заявил, что разрушенная инфраструктура сильно мешает спасательным работам. Власти пытаются бороться с ливнями даже с помощью засева облаков.
Владельцам пришлось остановить нефтеперерабатывающий завод из-за ущерба от шторма «Сеняр». Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал ситуацию крупнейшей катастрофой в истории страны.
По прогнозам, в середине недели осадки в регионе пойдут на спад. Однако до этого циклоны могут принести новые дожди во Вьетнам, который уже пострадал от масштабных наводнений.
Ранее стало известно, что тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за тяжелых погодных условий. Все экскурсии на курортах были отменены и люди остались сидеть в отелях.