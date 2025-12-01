Декабрь в Свердловской области будет теплее обычного

Первая декада (1−10 декабря) начнется с относительно теплой погоды. По данным статистических прогнозов, в первые дни температура в Екатеринбурге может колебаться около 0 и даже быть положительной. Однако уже 3 и 5−6 декабря из-за удаленных циклонов ожидаются небольшие снегопады. Прохождение холодного фронта 6−8 декабря приведет к кратковременному похолоданию: на севере области до −15…-20°C, на юге — до −8…-14°C.