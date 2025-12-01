Ричмонд
В Черемхово семья с ребенком пострадала в ДТП на улице Инешина

Столкнулись «Лада» и «Тойота».

Источник: Прокуратура Иркутской области

В Черемхово выясняют обстоятельства ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщили в прокуратуре.

Вечером 30 ноября в Черемхово на улице Инешина в результате ДТП между машинами «Лада Веста» и «Тойота Королла Филдер» травмировались водитель иномарки, его 11-летняя дочь и жена. Помимо этого, пострадал водитель «Лады». Им оказана медпомощь.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства. Прокуратура поставила расследование на контроль.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием «Лексуса» в Иркутской области.