В Черемхово семья с ребенком пострадала в ДТП на улице Инешина

В Черемхово выясняют обстоятельства ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщили в прокуратуре.
Вечером 30 ноября в Черемхово на улице Инешина в результате ДТП между машинами «Лада Веста» и «Тойота Королла Филдер» травмировались водитель иномарки, его 11-летняя дочь и жена. Помимо этого, пострадал водитель «Лады». Им оказана медпомощь.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства. Прокуратура поставила расследование на контроль.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием «Лексуса» в Иркутской области.