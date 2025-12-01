Нижегородский режиссер Сергей Новиков удостоен звания «Режиссер года»

Театральный режиссер Сергей Новиков получил престижное звание «Режиссер года». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравив земляка с профессиональным признанием.
Сергей Новиков хорошо известен нижегородским театралам. В 2023 году его постановка «Онегин» вошла в репертуар одного из местных театров, а в этом году режиссер представил городу особенный подарок к юбилею Нижегородского театра оперы и балета — новую постановку оперы Джузеппе Верди «Риголетто».
Премьера «Риголетто» под руководством Новикова стала одним из самых ярких событий театрального сезона, подтвердив высокий профессиональный уровень нижегородского режиссера.