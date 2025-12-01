Доктор Александр Мясников рассказал, в каком возрасте стал отцом. По словам телеведущего, он стал отцом в 1994 году, когда ему было 40 лет.
Беременность супруги Натальи наступила, когда ей также было почти 40 лет. Сам Мясников поначалу не был готов к отцовству из‑за напряженной карьеры.
Помимо этого, Мясников отметил, что фертильность с возрастом значительно снижается, после 40 лет шансы на успешное ЭКО составляют 10%. Также ряд исследований показал, что подвижность сперматозоидов у мужчин с годами значительно снизилась.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на Совете по вопросам государственной демографии и семейной политики, заявил, что выбор касательно рождения ребенка — это частное дело каждого человека и каждой семьи.