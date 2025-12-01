Ричмонд
В парке «Краснодар» зацвела экзотическая хоризия в «зимнем скафандре»

Экзотические желтые цветы распустились на дереве в парке Галицкого.

Источник: t.me/parkkrd

В парке Галицкого в Краснодаре зацвела экзотическая хоризия. Дерево, которое на время холодов накрывают специальным прозрачным куполом, начало радовать глаз яркими желтыми цветами — знак того, что оно успешно адаптировалось к зимовке.

«Как понять, что хоризия отлично себя чувствует в своем зимнем скафандре? Очень просто: она начинает цвести, — написали в официальном телеграм-канале парка “Краснодар”. — Наша юная сейба выпускает цветок за цветком — присмотритесь, когда будете гулять вокруг».

Цветки хоризии цветут всего один день. Но бутоны распускаются не одновременно. Так что у жителей и гостей Краснодара есть шанс увидеть цветущую экзотику.

Отметим, что укрытия для теплолюбивых растений начали устанавливать еще в октябре. И хоризию укрыли одной из первых. Это позволяет растениям продолжать расти и даже цвести в холодное время года.