Под Уфой власти без торгов выделили землю под проект на 180 млн рублей: это будет завод по производству арматуры

Инвестиционный проект был представлен компанией «Протэк» в минувшем сентябре на совещании у главы республики. Предприятие планирует вложить 180 миллионов рублей в создание производства арматуры для изолированного провода. Предполагается, что продукция будет востребована у энергетических и промышленных предприятий, электросетей, муниципальных служб и застройщиков.