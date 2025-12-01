Под Уфой власти без торгов выделили землю под проект на 180 млн рублей: это будет завод по производству арматуры

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить без проведения торгов земельный участок для реализации инвестиционного проекта по строительству завода.
Земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров будет расположен в промышленной зоне севернее села Жуково, рядом с Южным обходом Уфы, и относится к категории земель промышленности, энергетики и транспорта. Кадастровая стоимость земли составляет 11,4 миллиона рублей, участок находится в муниципальной собственности.
Инвестиционный проект был представлен компанией «Протэк» в минувшем сентябре на совещании у главы республики. Предприятие планирует вложить 180 миллионов рублей в создание производства арматуры для изолированного провода. Предполагается, что продукция будет востребована у энергетических и промышленных предприятий, электросетей, муниципальных служб и застройщиков.
