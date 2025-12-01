Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Уфой власти без торгов выделили землю под проект на 180 млн рублей: это будет завод по производству арматуры

В Башкирии без торгов выделили землю под завод за 180 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить без проведения торгов земельный участок для реализации инвестиционного проекта по строительству завода.

Земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров будет расположен в промышленной зоне севернее села Жуково, рядом с Южным обходом Уфы, и относится к категории земель промышленности, энергетики и транспорта. Кадастровая стоимость земли составляет 11,4 миллиона рублей, участок находится в муниципальной собственности.

Инвестиционный проект был представлен компанией «Протэк» в минувшем сентябре на совещании у главы республики. Предприятие планирует вложить 180 миллионов рублей в создание производства арматуры для изолированного провода. Предполагается, что продукция будет востребована у энергетических и промышленных предприятий, электросетей, муниципальных служб и застройщиков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.