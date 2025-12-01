На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за год

«В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным ее мощность составила Х1,95 балла, а пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени. По свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных вспышек на нашем светиле с начала 2025 года», — написал он.